Воронежский студенческий отряд стал лучшим на межрегиональной атомной стройке

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-26T12:14:35+03:00

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В г. Сосновый Бор Ленинградской области состоялось торжественное закрытие зимней межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом - ЛАЭС - 2019». На протяжении почти двух месяцев, начиная с 8 января, в стройке принимали участие 150 бойцов в составе 10 студенческих отрядов из 10 регионов России, а именно: Ленинградской, Воронежской, Томской, Вологодской, Калужской, Белгородской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской областей, а также Пермского края. По совокупности показателей лучшим студенческим строительным отрядом «Мирный атом - ЛАЭС - 2019» стал сводный студенческий строительный отряд «Факел» из Воронежа под руководством студентки ВГТУ Натальи Ландик и комиссара Леонида Плотникова, также студента ВГТУ. Поэтому высокая награда за добросовестный труд - знамя зимней стройки «Мирный атом – ЛАЭС - 2019» - уезжает вместе со студотрядовцами в Воронежский опорный университет.

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ИСТОЧНИК KP.RU