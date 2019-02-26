2019-02-26T12:14:35+03:00
Общество

Воронежский студенческий отряд стал лучшим на межрегиональной атомной стройке

Знамя стройки «Мирный атом – ЛАЭС - 2019» уезжает в ВГТУ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В г. Сосновый Бор Ленинградской области состоялось торжественное закрытие зимней межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом - ЛАЭС - 2019». На протяжении почти двух месяцев, начиная с 8 января, в стройке принимали участие 150 бойцов в составе 10 студенческих отрядов из 10 регионов России, а именно: Ленинградской, Воронежской, Томской, Вологодской, Калужской, Белгородской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской областей, а также Пермского края. По совокупности показателей лучшим студенческим строительным отрядом «Мирный атом - ЛАЭС - 2019» стал сводный студенческий строительный отряд «Факел» из Воронежа под руководством студентки ВГТУ Натальи Ландик и комиссара Леонида Плотникова, также студента ВГТУ. Поэтому высокая награда за добросовестный труд - знамя зимней стройки «Мирный атом – ЛАЭС - 2019» - уезжает вместе со студотрядовцами в Воронежский опорный университет.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже Татьяна Васильева сыграет спектакль с бывшим мужем
В Воронежской области избивший фельдшера парень пойдет под суд
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Прокуратура: «Во время пьяной вечеринки в школе № 36 взрослый парень избил школьника до потери сознания»
Директора воронежской школы, в которой подростки устроили «вписку», собираются уволить
Жительница Воронежской области отправилась обкрадывать дом с 9-летней дочкой
В Воронежской области открылись две новые врачебные амбулатории
В Воронежской области солдат установил рекорд по подъему гири, претендующий на Книгу Гиннеса
В Воронежской области за год смертность значительно превысила рождаемость
В Воронежской области откроются 18 детсадов и 8 школ
В воронежском параде в честь Дня Победы примут участие более 1700 человек
В Воронежской области три инвестпроекта признали «особо значимыми»
Воронежских автолюбителей позвали выстроить фигуру для дам к 8 марта
Машину с необычной тонировкой заметили в Воронеже
В Нововоронеже лишили родительских прав мать, не лечившую малышку-дочь от пневмонии
В Воронежской области после смертельного ДТП возбудили уголовное дело
Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»
В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде