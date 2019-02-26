2019-02-26T11:36:36+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области отправилась обкрадывать дом с 9-летней дочкой

Уголовное дело направлено в суд
Олег ИВАНОВ
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36-летняя жительница поселка Новохоперский решила обворовать свою 54-летнюю соседку из Московской области. Женщину и раньше ловили на кражах, поэтому она не сомневалась, когда шла на ограбление чужого дома. Тем более, что хозяйка из столичного региона уехала и оставила жилище без присмотра.

Поражает другое: воровка повела с собой 9-летнюю дочку, которой объяснила, что собирается взять некоторые вещи у соседки, которые та якобы разрешила забрать. Также женщина захватила с собой детские санки.

В итоге ограбление произошло 9 декабря 2018 года около 10:00. Вместе с дочкой мать пришла к тыльной стороне дома. Убедившись, что ее никто не видит, она перелезла через забор. Металлическим гвоздодером, который преступница нашла во дворе, открыла створку окна и залезла внутрь.

Через то же окно женщина умудрилась вытащила на улицу холодильник «Атлант», который был упакован в картонную коробку и, волоком перетащила его к деревянному забору, где ждала ее дочь.

Вот только все это заметил сосед. Он-то и вызвал полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина признала вину и раскаялась. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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