2019-02-26T10:30:07+03:00
Общество

В Воронежской области открылись две новые врачебные амбулатории

На них был потрачен 21 миллион рублей
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области открылись две новые врачебные амбулатории. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» из регионального бюджета выделили около 12 млн рублей на оборудование медучреждения в Терновском районе и 9 миллионов – в Ольховатском.

Так, 20 февраля в селе Алешки Терновского района открылось новое здание амбулатории, рассчитанное на 20 посещений в смену. Оно обслуживает жителей шести сел и деревень: Алешки, Поповка, Красивка, Коршуновка, Михайловка. В 2018 году общее число посещений составило порядка 1500 человек.

Старое здание было признано аварийным. Теперь же здесь есть кабинеты врача общей практики, процедурный, прививочный, стерилизационная, а также – дневной стационар, аптека и технические помещения для персонала. Прием населения ведут семейный врач и две медсестры. Есть необходимое оборудование для связи со специалистами областного центра.

22 февраля открытие прошло в слободе Шапошниковка Ольховатского района. В амбулатории площадью 133,8 кв. м располагается кабинет врача, комната для хранения медикаментов, процедурный и прививочный кабинеты, хозяйственные помещения.

Прием здесь ведет врач общей практики и две медсестры. Эта врачебная амбулатория обслуживает 1799 человек, в том числе 275 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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