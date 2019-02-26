2019-02-26T10:12:29+03:00
Общество

В Воронежской области солдат установил рекорд по подъему гири, претендующий на Книгу Гиннеса

Рядовой 50 раз поднял снаряд весом в 50 кг
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области прошел чемпионат общевойскового объединения Западного военного округа по гиревому спортуВ Воронежской области прошел чемпионат общевойскового объединения Западного военного округа по гиревому спортуФото: с сайта ЗВО.
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В Воронежской области на чемпионате общевойскового объединения Западного военного округа по гиревому спорту рядовой Мовсар Сулейманов установил рекорд России по подъему нестандартной гири. Спортивный снаряд в 50 кг нужно было поднять за определенное время.

В итоге армейский богатырь поднял гирю 50 раз всего лишь за 2 минуты 50 секунд. Знатоки гиревого спорта даже рассматривают возможность подать заявку на включение этого феноменального результата в Книгу рекордов Гиннеса.

Всего в соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих по призыву и контракту из соединений и воинских частей Московской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Состязания проходили по правилам классического двоеборья, включающего два упражнения: толчок двух гирь руками от груди и рывок одной гири рукой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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