В Воронежской области за год смертность значительно превысила рождаемость

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-26T09:48:31+03:00

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Численность населения Воронежской области на 1 января 2019 года составила 2,32 миллиона человек. В целом же жителей региона стало на 6,1 тысячи человек (или на 0,3 %) меньше, чем на начало 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

За двенадцать месяцев родилось 21 340 детей. Это на 4,8 % меньше, чем в предыдущем году. А вот смертность сохранилась примерно на уровне 2017 года и составила 34 123 человека.

- Число умерших по-прежнему превышает число родившихся, в области наблюдается естественная убыль населения. Основными причинами смертности взрослого населения явились болезни системы кровообращения (43 %) и новообразования (12,4 %), - отмечают исследователи.

Да и миграционный приток по сравнению с предыдущим годом уменьшился на треть и составил всего 6 863 человека. Чаще всего к нам переезжали люди из Украины (44,2 % всех прибывших), из Казахстана (17,8 %) и Таджикистана (13,6 %).

Другой важный показатель – численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. И тут действительно есть о чем задуматься. В среднем за 2018 год это число составило 1,18 миллиона человек. То есть всего 50,8% общей численности населения области. А что будет, если поднять планку «работоспособности» с 15 до 18 лет? Тогда соотношение и вовсе может стать устрашающим.

При этом 43,3 тысячи человек из тех, что могли трудиться, официально не имели работы, но активно ее искали. Уровень общей безработицы составил 4,4 %. Это ниже на 0,6% в сравнении с 2017 годом.

- В департаменте труда и занятости населения Воронежской области на конец 2018 года зарегистрированы в качестве безработных 10,2 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9 %, - подчеркнули в Воронежстате.

ИСТОЧНИК KP.RU