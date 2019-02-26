В Воронежской области откроются 18 детсадов и 8 школ
Дополнительно начнет работать 21 ясельная группа
Учреждения будут открывать по мере формирования группФото: из архива «КП»
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В Воронежской области в 2019 году откроют 26 новых учреждений образования – 18 детсадов и 8 школ. В том числе в Воронеже появятся шесть дошкольных учреждений и пять школ.
- Школы начнут работу 1 сентября, детсады будем открывать по мере их готовности и по мере формирования групп, - рассказал Олег Мосолов, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики.
Кроме того в регионе дополнительно появится 21 ясельная группа. На эти цели планируется выделить три миллиарда рублей а рамках национального проекта «Демография».
ИСТОЧНИК KP.RU