В Воронежской области откроются 18 детсадов и 8 школ

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-26T09:44:05+03:00

Учреждения будут открывать по мере формирования групп Фото: из архива «КП»

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В Воронежской области в 2019 году откроют 26 новых учреждений образования – 18 детсадов и 8 школ. В том числе в Воронеже появятся шесть дошкольных учреждений и пять школ.

- Школы начнут работу 1 сентября, детсады будем открывать по мере их готовности и по мере формирования групп, - рассказал Олег Мосолов, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

Кроме того в регионе дополнительно появится 21 ясельная группа. На эти цели планируется выделить три миллиарда рублей а рамках национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU