В воронежском параде в честь Дня Победы примут участие более 1700 человек

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-26T08:57:39+03:00

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В параде в честь Дня Победы в Воронеже примут участие более 1700 человек и 85 машин военной техники. Тренировки парадных расчетов начнутся на учебном аэродроме Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина с 25 марта. Репетиции техники планируют провести на полигоне Погоново.

Губернатор Александр Гусев обратился к руководству командования 20 гвардейской общевойсковой армией и академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина с просьбой провести генеральные репетиции Парада Победы в праздничные майские дни, а не в рабочие.

Также на заседание областного оргкомитета «Победа» обсудили создание военно-мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» в селе Осетровка Верхнемамонского района.

Так, на первом этапе, который планируют завершить к маю 2020 года, предусмотрена реконструкция воинского захоронения, строительство стелы со смотровой площадкой, обустройство центральной аллеи и создание монументальной композиции, а также озеленение и освещение территории, размещение парковки.

Строительство часовни, музея и пешеходного перехода через трассу М-4 «Дон» запланированы на втором этапе. Предусмотрена площадка для экспозиции военной техники.

Уже проведены инженерно-геодезические и геологические изыскания. Проработана организация рельефа в зоне стелы и смотровой площадки. Распланирована зона парковки автобусов и автомобилей, зарезервированы места для размещения кафе, автономного туалета, контейнеров для мусора, площадка для размещения столиков с навесами.

ИСТОЧНИК KP.RU