В Воронежской области три инвестпроекта признали «особо значимыми»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-26T08:46:07+03:00

В то же время ряд прошлых проектов исключили из перечня

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Ряд инвестпроектов Воронежской области включены в «Перечень особо значимых», и им будет предоставлена соответствующая господдержка. Об этом стало известно 25 февраля на заседание экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Первый проект – строительство тепличного комплекса в Семилукском районе более чем за 3 млрд рублей. Проект компании «Родина» – это четвертый в стране тепличный комплекс пятого поколения и единственное предприятие закрытого грунта на территории Воронежской области, которое производит овощи круглогодично.

Второй рассмотренный проект – строительство молочного комплекса вблизи села Николаевка Аннинского района, которое ведет ООО «ЭкоКорм».

Предусмотрено развитие двух направлений: строительство комплекса на 1112 голов КРС (1-я очередь) с ежегодным производством 9500 тонн сырого молока и возведения комплекса по хранению, переработке сельскохозяйственного сырья и производству кормов. Общий объем инвестиций составил более 2 млрд рублей.

Экспертному совету также был предложен инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация производства мыловаренной продукции ООО «ЭФКО Косметик».

Реализация началась еще в 2015 году, когда была приобретена площадка мыловаренного завода ООО «Финист» в поселке Хохольский. Общий объем инвестиций составил 807 млн рублей. Цель проекта – создать современное производство твердого и жидкого мыла, а также мыльной стружки. Реализация проекта позволит сохранить 299 рабочих мест.

Но были и те, кого лишили статуса «особо значимого». Так, «Модернизация производства хлебобулочных и кондитерских изделий, ООО «Калачеевский хлебозавод» закончилось ничем. Предприятие – банкрот.

«Создание птицеводческого комплекса по выращиванию и убою индейки, ООО «Агрохолдинг Рамонская индейка» тоже сорвалось. Здесь уже сам инвестор отказался от проекта.

Не будет и «Строительства вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса в Воронежской области на 2400 дойных коров, ООО «Хохольская сельскохозяйственная компания». Там выявили несоответствие (более чем на 50%) фактических показателей тем, что были заявлены в бизнес-плане.

ИСТОЧНИК KP.RU