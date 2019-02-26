Воронежских автолюбителей позвали выстроить фигуру для дам к 8 марта

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-26T07:01:06+03:00

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Воронежцев пригласили на первый весенний автофлешмоб. приуроченный к Международному женскому дню, который отмечают 8 марта. Композицию из машин снова будут составлять на парковке Сити - парка «Град» у заправки. Сбор водителей запланировали на 1 марта в 20.00. Об этом организаторы накануне сообщили в группе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж».в соцсети.

На этот раз машин потребуется очень много.. А вот какая именно фигура появится на свет, пока держится в секрете.

Напомним, подобные акции накануне крупных праздников для воронежцев стали уже традицией. Так, к 23 февраля участники акции собрали из машин гигантский автомат Калашникова. А забыть о проблемах с платными парковками и почувствовать себя творцами местные жители смогли в День водителя. Тогда участники акции выстроили огромную машину ДПС. С Новым годом автолюбители поздравляли горожан грандиозной снежинкой из машин.

ИСТОЧНИК KP.RU