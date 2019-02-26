Машину с необычной тонировкой заметили в Воронеже

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-26T06:01:13+03:00

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В Воронеже заметили машину с необычной тонировкой. «Ладу» с мультяшными глазами остановили сотрудники ДПС. Фото забавного авто опубликовали в популярной группе в соцсети.

Под постом в Сети девушки сразу же принялись писать восторженные комментарии: «Жалко такого очаровашку наказывать», «Огонь, ангельские глазки«, «Супер». А вот мужчины заинтересовались практической стороной вопроса. У владельца авто спросили, насколько хорошо видно в такое стекло. В ответ он прислал фото.

Фото: Алексей Федоров.

Однако, не всем пришлась по вкусу такая тонировка.

- На любителя, как по мне, - бред. Тут бачок омывайки в неделю уходит, чтобы всегда стекло чистое было, а тут такое, - отметил горожанин.

Так или иначе за превышение процента затемнения, а это не более 30%, нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей (статья 12.5 часть 3.1 КоАП).

ИСТОЧНИК KP.RU