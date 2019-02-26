2019-02-26T06:01:13+03:00
Общество

Машину с необычной тонировкой заметили в Воронеже

Глазастое авто попалось сотрудникам ДПС
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот в соцсети.Фото: скриншот в соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже заметили машину с необычной тонировкой. «Ладу» с мультяшными глазами остановили сотрудники ДПС. Фото забавного авто опубликовали в популярной группе в соцсети.

Под постом в Сети девушки сразу же принялись писать восторженные комментарии: «Жалко такого очаровашку наказывать», «Огонь, ангельские глазки«, «Супер». А вот мужчины заинтересовались практической стороной вопроса. У владельца авто спросили, насколько хорошо видно в такое стекло. В ответ он прислал фото.

Фото: Алексей Федоров.

Фото: Алексей Федоров.

Однако, не всем пришлась по вкусу такая тонировка.

- На любителя, как по мне, - бред. Тут бачок омывайки в неделю уходит, чтобы всегда стекло чистое было, а тут такое, - отметил горожанин.

Так или иначе за превышение процента затемнения, а это не более 30%, нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей (статья 12.5 часть 3.1 КоАП).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нововоронеже лишили родительских прав мать, не лечившую малышку-дочь от пневмонии
В Воронежской области после смертельного ДТП возбудили уголовное дело
В Воронеже юноша выпал из окна 16 этажа и погиб
Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»
В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде
В Воронеже отключат воду на двух улицах и пяти переулках
В Воронеже водителя «ГАЗели» оштрафовали за парковку на тротуаре
В этом году сдадут ГТО почти 50 тысяч воронежцев
В Воронежской области гость бросил в хозяйку кирпич, за что был избит до смерти черенком лопаты
В Воронеже мужской корпоратив закончился ударом ножа в грудь
В Воронежской области откроют 21 ясельную группу и поддержат сельских учителей
В центре Воронежа маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла дерево
В Воронеже перенесут остановку у Цирка со стороны Краснознаменной
В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»
В Воронеже в следующем году на Советской площади и в Центральном парке могут сделать катки
В Воронеже ищут пенсионера с плохо двигающейся правой рукой
В Воронеже 13-летний подросток выпал из окна и разбился
Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"
В Воронеже в подъезде нашли труп 15-летнего подростка
Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном
В воронежском общежитии рухнул потолок
У Воронежского заповедника сменился руководитель
За воскресенье мошенники обманули шестерых воронежцев на 200 тысяч рублей
Жесткой дракой подростков закончилась пьяная вечеринка в спортзале воронежской школы
Гаишники предупреждают воронежских водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада