2019-02-25T22:24:37+03:00
Происшествия

В Нововоронеже лишили родительских прав мать, не лечившую малышку-дочь от пневмонии

Ранее у женщины отобрали еще двоих детей
Юрий КОЗЛОВ
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Малышку спасли от родной мамаши соседка и врачи.Малышку спасли от родной мамаши соседка и врачи.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Нововоронеже у странного 35-летнего существа, являющегося матерью, пожалуй, лишь биологически, отобрали дочку. Над малышкой, которой едва исполнилось полтора года, женщина как будто проводила эксперимент: выживет – не выживет? Девочка подхватила левостороннюю пневмонию, но мамаша упорно не отдавала ее в больницу. Ребенок мучился от болезни с декабря 2018-го до середины января 2019 года. Да так бы, наверное, и умер, если бы врачам о болезни девочки не рассказала соседка.

Пришедший педиатр едва ли не силком увез ребенка в больницу. Только после того, как мамаше пригрозили, что органы опеки отберут дочку (ранее ее лишали родительских прав еще на двух детей), она согласилась на госпитализацию. Девочку увезли в тяжелом состоянии, к счастью, она выжила.

А мамаше предстоит отвечать перед судом по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» (до трех лет лишения свободы). Дочку у нерадивой родительницы отобрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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