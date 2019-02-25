В Воронежской области после смертельного ДТП возбудили уголовное дело

25 Февр. 22:01 2019-02-25T22:01:28+03:00

Полицейские проведут несколько экспертиз, чтобы прояснить обстоятельства ДТП. Фото: из архива «КП»

Водитель вместо того, чтобы остановиться и помочь умирающему пешеходу, дал по газам

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Следователи отделения ОМВД России по Терновскому району возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, случившегося 24 февраля в селе Русаново. Там, на 67 километре дороги Терновка-Эртиль «Фольксваген-Джета» сбил 55-летнего жителя деревни Орловка. Мужчина умер на месте ДТП. Водитель даже не остановился.

Впрочем, скрыться ему не удалось. Личность водителя быстро установили. 33-летнего жителя города Жердевка Тамбовской области задержали. Теперь ему придется отвечать перед судом по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (от двух до семи лет лишения свободы).

Опрошены очевидцы ДТП. По делу назначили несколько экспертиз. Машину осмотрели, чтобы выяснить, исправна ли она. Результаты экспертиз и технического освидетельствования «Фольксвагена» помогут прояснить обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU