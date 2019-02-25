В Воронеже юноша выпал из окна 16 этажа и погиб

25 Февр. 21:42 2019-02-25T21:45:12+03:00

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В ночь на понедельник, 25 февраля, в Коминтерновском районе из окна подъезда одного из домов на Московском проспекте выпал 20-летний парень. Летел он с 16 этажа – шансов выжить не было.

– Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 февраля, схожая трагедия произошла в Железнодорожном районе на улице Минской. Там 13-летний школьник выпал из окна восьмого этажа. Мальчик погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU