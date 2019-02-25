Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»

СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-25T20:23:01+03:00

Мария Дронова после двух операций прожила всего две недели. Фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.

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В крайне неприятной истории с ампутацией «не той ноги» у 89-летней Марии Дроновой, похоже, поставлена точка.

Депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко опубликовал пост в Инстаграме со сканом ответа на свой запрос регионального Следственного комитета. Сотрудники СК заявили, что по данным экспертизы, ампутировать больной гангреной женщине нужно было обе ноги. В какой очередности это нужно было делать, принципиального значения не имело.

Напомним, скандал разгорелся 4 ноября 2018 года после того, как в СМИ обратился сын Марии Дроновой Андрей. Он предоставил фото двух ног матери перед операцией, на которой одна выглядела значительно хуже другой. При этом отрезали ту, которая смотрелась намного лучше. Врачи сразу заявили: никакой ошибки нет. Тем не менее в СК решили возбудить уголовное дело, оговорившись, что обвинят никого не собираются, а намереваются лишь провести экспертизу.

Марии Дроновой 7 ноября отрезали и вторую ногу. Женщина, оказавшаяся обездвиженной, тем не менее благодарила врачей. Однако вскоре состояние пенсионерки резко ухудшилось. Она стала заговариваться и 21 ноября умерла.

Андрей Дронов не намерен оставлять попытки доказать, что ампутировали все же не ту ногу. Он потребовал провести новую экспертизу уже в другом регионе России. Главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов в то же время обвиняет Дронова в вымогательстве пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU