2019-02-25T20:23:01+03:00
Общество

Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»

89-летняя Мария Дронова после операции прожила недолго
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Мария Дронова после двух операций прожила всего две недели.Мария Дронова после двух операций прожила всего две недели.Фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.
Изменить размер текста:

В крайне неприятной истории с ампутацией «не той ноги» у 89-летней Марии Дроновой, похоже, поставлена точка.

Депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко опубликовал пост в Инстаграме со сканом ответа на свой запрос регионального Следственного комитета. Сотрудники СК заявили, что по данным экспертизы, ампутировать больной гангреной женщине нужно было обе ноги. В какой очередности это нужно было делать, принципиального значения не имело.

Напомним, скандал разгорелся 4 ноября 2018 года после того, как в СМИ обратился сын Марии Дроновой Андрей. Он предоставил фото двух ног матери перед операцией, на которой одна выглядела значительно хуже другой. При этом отрезали ту, которая смотрелась намного лучше. Врачи сразу заявили: никакой ошибки нет. Тем не менее в СК решили возбудить уголовное дело, оговорившись, что обвинят никого не собираются, а намереваются лишь провести экспертизу.

Марии Дроновой 7 ноября отрезали и вторую ногу. Женщина, оказавшаяся обездвиженной, тем не менее благодарила врачей. Однако вскоре состояние пенсионерки резко ухудшилось. Она стала заговариваться и 21 ноября умерла.

Андрей Дронов не намерен оставлять попытки доказать, что ампутировали все же не ту ногу. Он потребовал провести новую экспертизу уже в другом регионе России. Главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов в то же время обвиняет Дронова в вымогательстве пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде
В Воронеже отключат воду на двух улицах и пяти переулках
В Воронеже водителя «ГАЗели» оштрафовали за парковку на тротуаре
В этом году сдадут ГТО почти 50 тысяч воронежцев
В Воронежской области гость бросил в хозяйку кирпич, за что был избит до смерти черенком лопаты
В Воронеже мужской корпоратив закончился ударом ножа в грудь
В Воронежской области откроют 21 ясельную группу и поддержат сельских учителей
В центре Воронежа маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла дерево
В Воронеже перенесут остановку у Цирка со стороны Краснознаменной
В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»
В Воронеже в следующем году на Советской площади и в Центральном парке могут сделать катки
В Воронеже ищут пенсионера с плохо двигающейся правой рукой
В Воронеже 13-летний подросток выпал из окна и разбился
Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"
В Воронеже в подъезде нашли труп 15-летнего подростка
Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном
В воронежском общежитии рухнул потолок
У Воронежского заповедника сменился руководитель
За воскресенье мошенники обманули шестерых воронежцев на 200 тысяч рублей
Жесткой дракой подростков закончилась пьяная вечеринка в спортзале воронежской школы
Гаишники предупреждают воронежских водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада