2019-02-25T19:40:05+03:00
Общество

В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде

Владельцы авто заявили, что сотрудники ГИБДД не имели права разглашать их данные
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Кто прав в споре владельцев машин и организаторов платных парковок, решит суд.Кто прав в споре владельцев машин и организаторов платных парковок, решит суд.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

В Воронеже начинают сказываться последствия правового казуса. Ранее между общественниками и создателями проекта платных парковок разгорелась дискуссия. Одни утверждали, что обмен данными о собственниках машин между ГИБДД и административными комиссиями незаконен. В городской администрации заявляли, что пробелы в законодательстве, если они и есть, устранят, и нарушители должны будут платить в любом случае.

Когда посыпались первые штрафы, двое водителей, получивших «письма счастья» на 1500 рублей, подали иски в Центральный районный суд. Именно на том основании, что законность процедуры передачи их личных данных сотрудниками ГИБДД сомнительна. Теперь автомобилисты просят отменить штраф.

Итог разбирательства вполне может стать прецедентом, основываясь на котором либо реально штрафовать будут уже «пачками», либо многие владельцы машин пойдут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»
В Воронеже отключат воду на двух улицах и пяти переулках
В Воронеже водителя «ГАЗели» оштрафовали за парковку на тротуаре
В этом году сдадут ГТО почти 50 тысяч воронежцев
В Воронежской области гость бросил в хозяйку кирпич, за что был избит до смерти черенком лопаты
В Воронеже мужской корпоратив закончился ударом ножа в грудь
В Воронежской области откроют 21 ясельную группу и поддержат сельских учителей
В центре Воронежа маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла дерево
В Воронеже перенесут остановку у Цирка со стороны Краснознаменной
В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»
В Воронеже в следующем году на Советской площади и в Центральном парке могут сделать катки
В Воронеже ищут пенсионера с плохо двигающейся правой рукой
В Воронеже 13-летний подросток выпал из окна и разбился
Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"
В Воронеже в подъезде нашли труп 15-летнего подростка
Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном
В воронежском общежитии рухнул потолок
У Воронежского заповедника сменился руководитель
За воскресенье мошенники обманули шестерых воронежцев на 200 тысяч рублей
Жесткой дракой подростков закончилась пьяная вечеринка в спортзале воронежской школы
Гаишники предупреждают воронежских водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада