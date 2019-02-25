В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде

СЕГОДНЯ 19:19 2019-02-25T19:40:05+03:00

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В Воронеже начинают сказываться последствия правового казуса. Ранее между общественниками и создателями проекта платных парковок разгорелась дискуссия. Одни утверждали, что обмен данными о собственниках машин между ГИБДД и административными комиссиями незаконен. В городской администрации заявляли, что пробелы в законодательстве, если они и есть, устранят, и нарушители должны будут платить в любом случае.

Когда посыпались первые штрафы, двое водителей, получивших «письма счастья» на 1500 рублей, подали иски в Центральный районный суд. Именно на том основании, что законность процедуры передачи их личных данных сотрудниками ГИБДД сомнительна. Теперь автомобилисты просят отменить штраф.

Итог разбирательства вполне может стать прецедентом, основываясь на котором либо реально штрафовать будут уже «пачками», либо многие владельцы машин пойдут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU