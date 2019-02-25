В Воронеже отключат воду на двух улицах и пяти переулках

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-25T19:13:15+03:00

В кранах не будет воды три часа. Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 26 февраля, с 10.00 до 13.00 отключат воду в квартале, ограниченном улицами Газовая, Малаховского и переулками Рамонский, Ямский, Анненский, Валуйский, Краснолимановский. Также пересохнут краны в местной котельной и в педагогическом колледже. В «РВК-Воронеж» заявляют, что уже предупредили об отключении администрацию этих двух организаций.

В это время на водопроводе диаметром 50 миллиметров в районе дома № 29 на улице Газовая будут менять запорную арматуру. На объекте будут работать четыре машины спецтехники и 15 сотрудников «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU