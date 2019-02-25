2019-02-25T19:14:02+03:00
Общество

В Воронеже водителя «ГАЗели» оштрафовали за парковку на тротуаре

Он заплатит тысячу рублей [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Штраф за хамскую парковку, конечно, маловат.Штраф за хамскую парковку, конечно, маловат.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Воронежские инспекторы ГИБДД увидели выложенное в интернет фото «ГАЗели», припарковавшейся прямо на тротуаре. Они провели проверку и выяснили, что 23 февраля в 11.00 26-летний водитель поставил свою машину почти вплотную к дому № 2 на улице Минской. Пройти по тротуару после этого стало практически невозможно.

Водителя «ГАЗели» оштрафовали на тысячу рублей. Сумма маловато, но все равно приятного мало. Возможно, в следующий раз шофер задумается, стоит ли так хамски парковаться. Тысяча ведь тоже на дороге не валяется.

Гаишники напоминают: если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, звоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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