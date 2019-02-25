В этом году сдадут ГТО почти 50 тысяч воронежцев

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-25T18:16:27+03:00

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Руководитель управления физической культуры и спорта Воронежа Александр Бахтин рассказал, что по итогам прошлого года наша область стала первой среди всех регионов страны по сдаче нормативов ГТО:

- Учитывалось количество человек, сдавших нормативы, процент сдавших на знаки отличия "золотой", "серебряный", "бронзовый" и другие критерии. От Воронежа в сдаче нормативов приняли участие 38 тысяч человек. В этом году мы надеемся, что эта цифра составит не менее 48 тысяч воронежцев. Приложим к этому все усилия. При этом по закону каждый работодатель вправе применять поощрения на свое усмотрение для работника, сдавшего нормативы на знаки отличия. Например, в городской администрации в прошлом году люди, успешно сдавшие ГТО, получили премии.

Кроме того, по его словам, в этом году в Воронеже построят два зала борьбы - в школах №№23 и 75, к началу учебного года завершат строительство спорткомплекса на территории гимназии №7 на ул. Ростовской, также оборудуют дополнительное легкоатлетическое ядро для метания диска и копья на стадионе "Чайка".

ИСТОЧНИК KP.RU