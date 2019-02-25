2019-02-25T18:16:27+03:00
Общество

В этом году сдадут ГТО почти 50 тысяч воронежцев

Такие планы озвучили в администрации города
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель управления физической культуры и спорта Воронежа Александр Бахтин рассказал, что по итогам прошлого года наша область стала первой среди всех регионов страны по сдаче нормативов ГТО:

- Учитывалось количество человек, сдавших нормативы, процент сдавших на знаки отличия "золотой", "серебряный", "бронзовый" и другие критерии. От Воронежа в сдаче нормативов приняли участие 38 тысяч человек. В этом году мы надеемся, что эта цифра составит не менее 48 тысяч воронежцев. Приложим к этому все усилия. При этом по закону каждый работодатель вправе применять поощрения на свое усмотрение для работника, сдавшего нормативы на знаки отличия. Например, в городской администрации в прошлом году люди, успешно сдавшие ГТО, получили премии.

Кроме того, по его словам, в этом году в Воронеже построят два зала борьбы - в школах №№23 и 75, к началу учебного года завершат строительство спорткомплекса на территории гимназии №7 на ул. Ростовской, также оборудуют дополнительное легкоатлетическое ядро для метания диска и копья на стадионе "Чайка".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские следователи о скандале с ампутацией «не той ноги»: «Врачи не виноваты»
В Воронеже первые штрафы за платные парковки опротестовали в суде
В Воронеже отключат воду на двух улицах и пяти переулках
В Воронеже водителя «ГАЗели» оштрафовали за парковку на тротуаре
В Воронежской области гость бросил в хозяйку кирпич, за что был избит до смерти черенком лопаты
В Воронеже мужской корпоратив закончился ударом ножа в грудь
В Воронежской области откроют 21 ясельную группу и поддержат сельских учителей
В центре Воронежа маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла дерево
В Воронеже перенесут остановку у Цирка со стороны Краснознаменной
В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»
В Воронеже в следующем году на Советской площади и в Центральном парке могут сделать катки
В Воронеже ищут пенсионера с плохо двигающейся правой рукой
В Воронеже 13-летний подросток выпал из окна и разбился
Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"
В Воронеже в подъезде нашли труп 15-летнего подростка
Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном
В воронежском общежитии рухнул потолок
У Воронежского заповедника сменился руководитель
За воскресенье мошенники обманули шестерых воронежцев на 200 тысяч рублей
Жесткой дракой подростков закончилась пьяная вечеринка в спортзале воронежской школы
Гаишники предупреждают воронежских водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада