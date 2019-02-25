В Воронежской области гость бросил в хозяйку кирпич, за что был избит до смерти черенком лопаты
Сотрудники Следственного комитета передали в суд дело 31-летнего жителя Калача, ранее судимого за кражи.
В ноябре 2018 года в Калаче на улице Тельмана компания местных жителей собралась для совместной выпивки. Поведение 40-летнего мужчины не понравилось его приятелям. Гостя, ставшего нежеланным, хозяйка выгнала на улицу. За что он в нее бросил кирпич. И попал в руку. Разъярившийся муж хозяйки (тот самый 31-летний житель Калача) схватил черенок от лопаты и так отходил им обидчика женщины, что тот несколько дней помучился и умер.
- Вину мужчины подтверждаюи показания свидетелей, заключения судебных экспертиз. - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман. – Перед судом он ответит по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU