2019-02-25T17:57:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области гость бросил в хозяйку кирпич, за что был избит до смерти черенком лопаты

Теперь будут судить отомстившего за нападение на свою жену мужчину
Юрий КОЗЛОВ
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31-летний мужчина из Калача может получить 15 лет тюрьмы.31-летний мужчина из Калача может получить 15 лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд дело 31-летнего жителя Калача, ранее судимого за кражи.

В ноябре 2018 года в Калаче на улице Тельмана компания местных жителей собралась для совместной выпивки. Поведение 40-летнего мужчины не понравилось его приятелям. Гостя, ставшего нежеланным, хозяйка выгнала на улицу. За что он в нее бросил кирпич. И попал в руку. Разъярившийся муж хозяйки (тот самый 31-летний житель Калача) схватил черенок от лопаты и так отходил им обидчика женщины, что тот несколько дней помучился и умер.

- Вину мужчины подтверждаюи показания свидетелей, заключения судебных экспертиз. - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман. – Перед судом он ответит по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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