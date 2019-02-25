2019-02-25T17:35:53+03:00
Происшествия

В Воронеже мужской корпоратив закончился ударом ножа в грудь

После долгого отмечания праздника поругались сослуживцы. И понеслось…
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчине, воткнувшему нож в грудь сослуживцу, грозит до десяти лет тюрьмы.Мужчине, воткнувшему нож в грудь сослуживцу, грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Пятничный корпоратив в честь 23 февраля в офисе одной из воронежских организаций, расположенном на улице Революции 1905 года для двух ее сотрудников 39 и 40 лет сильно затянулся. Ничем хорошим для обоих мужчин это не кончилось. Ближе к полуночи посиделки превратились в выяснение отношений. Около часа ночи в субботу, 23 февраля, мужчина постарше схватил нож и воткнул ему младшему оппоненту в грудь.

Раненого доставили в больницу, врачи сообщили об этом в полицию. Вскоре его 40-летнего недруга задержали. Нож, которым был нанесен удар, изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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