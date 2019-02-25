2019-02-25T17:16:03+03:00
Происшествия

В центре Воронежа маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла дерево

В больницу попала 52-летняя женщина
Юрий КОЗЛОВ
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"ПАЗик" сильно пригнул дерево."ПАЗик" сильно пригнул дерево.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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В понедельник, 25 февраля, в 11.55 возле дома № 35 на улице Кольцовской (недалеко от ТЦ «Галерея Чижова») «Лендровер», за рулем которого сидела 36-летняя женщина, столкнулся с маршруткой № 6М. «ПАЗик» врезался в стоявшее возле дороги дерево и погнул его. Фото аварии попало в соцсети.

25-летний водитель маршрутки за медицинской помощью не обращался. А вот 52-летняя пассажирка «ПАЗика» попала в больницу. Легковушка и автобус получили механические повреждения.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в частности, кто по какой части дороги ехал, и какое действие/бездействие водителей стало причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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