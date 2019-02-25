В Воронежской области откроют 21 ясельную группу и поддержат сельских учителей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-25T17:16:41+03:00

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В 2019 году в Воронежской области будут реализовываться несколько проектов в рамках национального проекта «Образование». Проект «Современная школа» предусматривает создание современных, оборудованных техникой, кабинетов в 63 школах области. Это кабинеты технологии, информатики, ОБЖ. Таким образом, за пять лет планируется модернизировать не менее 50% школ региона.

В рамках проекта «Дети с ограниченными возможностями» планируется оборудовать кабинеты специалистов коррекционной работы в шести интернатах.

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на поддержку одаренных ребят. В его рамках предусмотрена поддержка центров развития детей, открытие кванториума в Россоши, модернизация десяти спортивных залов в школах и другие мероприятия.

Строительство яслей – задача проекта «Демография». По словам руководителя департамента образования Воронежской области Олега Мосолова, в 2019-2020 годах в регионе откроют 21 ясельную группу. Финансирование составит около трех миллиардов рублей.

Проект «Земский учитель» преследует цель привлечения учителей в сельские школы и поддержку молодых педагогов. По данным департамента, сегодня в области насчитывается 17,4 тысячи учителей.

- Из них в возрасте до 25 лет насчитывается только 5,5%, - говорит Олег Мосолов. – Средний возраст учителей в регионе – 45 лет. Это самый работоспособный возраст, но нам надо стремиться ежегодно пополнять ряды педагогов.

Для привлечения учителей в село предусматривается выделение молодому специалисту миллиона рублей и заключение с ним контракта с условием отработать в сельской школе определенный срок, например, 3-5 лет. Предполагается, что молодым сельским педагогам помогут решить и жилищную проблему, они смогут оформить льготную ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU