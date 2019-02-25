В Воронеже перенесут остановку у Цирка со стороны Краснознаменной

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-25T17:03:48+03:00

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Сегодня на планерке в мэрии обсудили работу маршруток областного центра. Так, начальник управления МВД РФ по Воронежу Артур Дорошев посоветовал ответственным за дорожное хозяйство города разобраться с водителями общественного транспорта - вразумить отчаянных маршрутчиков, которые в погоне за прибылью "подрезают" друг друга, блокируют подъезд к остановкам, во что бы то ни стало стремятся первыми забрать пассажиров.

Также, по его словам, нужно перенести остановку у Цирка со стороны улицы Краснознаменной. Там действительно творится форменное безобразие - по сути на углу находятся две остановки общественного транспорта. Одна - на ул. 20-летия Октября, где останавливаются маршрутки, следующие на Левый берег через ВОГРЭС. Вторая - буквально за поворотом, на ул. Краснознаменная. Причем дорога здесь узкая и двухполосная, автобусы останавливаются, чтобы высадить людей, прямо на пешеходном переходе. Все это никак не повышает безопасность движения. В ГИБДД эту вторую остановку рекомендовали перенести еще давно, но воз и поныне там.

- Остановка действительно проблемная и ее нужно переносить, - констатировал первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.

ИСТОЧНИК KP.RU