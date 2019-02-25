2019-02-25T17:03:48+03:00
Общество

В Воронеже перенесут остановку у Цирка со стороны Краснознаменной

Так рекомендовали в Госавтоинспекции
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня на планерке в мэрии обсудили работу маршруток областного центра. Так, начальник управления МВД РФ по Воронежу Артур Дорошев посоветовал ответственным за дорожное хозяйство города разобраться с водителями общественного транспорта - вразумить отчаянных маршрутчиков, которые в погоне за прибылью "подрезают" друг друга, блокируют подъезд к остановкам, во что бы то ни стало стремятся первыми забрать пассажиров.

Также, по его словам, нужно перенести остановку у Цирка со стороны улицы Краснознаменной. Там действительно творится форменное безобразие - по сути на углу находятся две остановки общественного транспорта. Одна - на ул. 20-летия Октября, где останавливаются маршрутки, следующие на Левый берег через ВОГРЭС. Вторая - буквально за поворотом, на ул. Краснознаменная. Причем дорога здесь узкая и двухполосная, автобусы останавливаются, чтобы высадить людей, прямо на пешеходном переходе. Все это никак не повышает безопасность движения. В ГИБДД эту вторую остановку рекомендовали перенести еще давно, но воз и поныне там.

- Остановка действительно проблемная и ее нужно переносить, - констатировал первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже мужской корпоратив закончился ударом ножа в грудь
В Воронежской области откроют 21 ясельную группу и поддержат сельских учителей
В центре Воронежа маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла дерево
В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»
В Воронеже в следующем году на Советской площади и в Центральном парке могут сделать катки
В Воронеже ищут пенсионера с плохо двигающейся правой рукой
В Воронеже 13-летний подросток выпал из окна и разбился
Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"
В Воронеже в подъезде нашли труп 15-летнего подростка
Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном
В воронежском общежитии рухнул потолок
У Воронежского заповедника сменился руководитель
За воскресенье мошенники обманули шестерых воронежцев на 200 тысяч рублей
Жесткой дракой подростков закончилась пьяная вечеринка в спортзале воронежской школы
Гаишники предупреждают воронежских водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада