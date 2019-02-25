В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-25T16:43:46+03:00

Впрочем, сделают это только для аналогового телевидения

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 25 февраля, Воронежский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) начал трансляцию телеканала «Матч-Страна». На аналоговых телевизорах он заменит «Матч-ТВ».

- Что касается цифрового, кабельного и спутникового ТВ, то никакой информации о том, что «Матч-Страна» появиться на них, нет. Очевидно, пока его транслируют только в аналоговом вещании. Сделали замену, видимо, для того, чтобы популяризировать стартующую 2 марта в Красноярске Универсиаду-2019. Надо отметить, что замена произойдет только в зоне действия нашей передающей станции, то есть, в Воронеже и в некоторых районах области возле него, - рассказали в Воронежском ОРТПЦ.

В любом случае аналоговое телевидение в Воронежской области доживает последние дни. С 3 июня у телевизоров с буковкой «А» вместо изображение появится настройка с информацией, как перейти на «цифру».

ИСТОЧНИК KP.RU