В Воронеже телеканал «Матч ТВ» заменят на «Матч Страну»
С понедельника, 25 февраля, Воронежский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) начал трансляцию телеканала «Матч-Страна». На аналоговых телевизорах он заменит «Матч-ТВ».
- Что касается цифрового, кабельного и спутникового ТВ, то никакой информации о том, что «Матч-Страна» появиться на них, нет. Очевидно, пока его транслируют только в аналоговом вещании. Сделали замену, видимо, для того, чтобы популяризировать стартующую 2 марта в Красноярске Универсиаду-2019. Надо отметить, что замена произойдет только в зоне действия нашей передающей станции, то есть, в Воронеже и в некоторых районах области возле него, - рассказали в Воронежском ОРТПЦ.
В любом случае аналоговое телевидение в Воронежской области доживает последние дни. С 3 июня у телевизоров с буковкой «А» вместо изображение появится настройка с информацией, как перейти на «цифру».
ИСТОЧНИК KP.RU