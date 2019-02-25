2019-02-25T16:29:22+03:00
Общество

В Воронеже в следующем году на Советской площади и в Центральном парке могут сделать катки

Также в городе появится круглогодичный пластиковый лед
Татьяна МИСТЮКОВА
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В этом году в Центральном парке уже заливали огромный катокВ этом году в Центральном парке уже заливали огромный катокФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сегодня, 25 февраля, на планерке в правительстве области руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин рассказал, что в Воронеже следующей зимой могут появиться два новых катка. Первый - в Центральном парке, причем он будет протяженный - во всю длинную центральной аллеи. И второй - на Советской площади.

- Вопросы по обоим каткам нам еще предстоит проработать с мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Как все в итоге получится, пока не готовы сказать, - отметил Владимир Кадурин.

Кроме того, в ходе планерки губернатор Александр Гусев напомнил ответственному за спорт, что некий частный благотворитель подарил городу искусственный каток. Но пока что он лежит без дела:

- Давайте его уже используем в этом году, на льду можно кататься в любую погоду. Или же отдадим его обратно дарителю, - сказал губернатор, намекнув, что первый вариант все же предпочтителен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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