В Воронеже ищут пенсионера с плохо двигающейся правой рукой

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-25T15:17:05+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» приступили к поискам 78-летнего Михаила Текутьева. Пенсионер ушел из дома на Ленинском проспекте в 11 утра и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Михаил Текутьев ростом 178 см, худощавый. Ситуация осложняется тем, что он дезориентирован, к тому же, у него плохо двигается правая рука. На мужчине разноцветный вязаный свитер, черные штаны и куртка без правого кармана, черные сапоги и черная вязаная шапка с белым логотипом.

Тех, кто видел Михаила Текутьева, просят позвонить по телефонам: 8 906 679 23 44 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU