Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-25T14:47:20+03:00

Не забудьте с собой паспорт

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Сегодня, 25 февраля, активных воронежцев, кому небезразлично, как выглядит наш город, ждут на общественных слушания по обсуждению проектов городских пространств.

В Доме архитектора будут рассматривать варианты благоустройства площади Победы, парков "Орленок" и «Южный».

Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо прийти с паспортом на Плехановскую, 22. Начало обсуждений в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU