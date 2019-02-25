2019-02-25T14:47:20+03:00
Общество

Активных воронежцев зовут на общественные обсуждения проектов реконструкции площади Победы "Орленка" и парка "Южный"

Не забудьте с собой паспорт
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сегодня, 25 февраля, активных воронежцев, кому небезразлично, как выглядит наш город, ждут на общественных слушания по обсуждению проектов городских пространств.

В Доме архитектора будут рассматривать варианты благоустройства площади Победы, парков "Орленок" и «Южный».

Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо прийти с паспортом на Плехановскую, 22. Начало обсуждений в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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