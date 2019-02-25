В Воронеже в подъезде нашли труп 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-25T14:22:03+03:00

Очевидцы сообщают, что мальчик надышался газом из баллончика, но точную причину смерти могут установить только эксперты

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Вечером в субботу, 23 февраля, в Железнодорожном районе в многоэтажке на улице Сосновой обнаружили труп 15-летнего школьника. Очевидцы сообщают, что подросток надышался газом из баллончика, а его друзья, когда увидели, что ему плохо, тут же убежали.

В региональном СУ СК подтвердили факт смерти мальчика, однако о ее причинах говорить считают преждевременным:

– Назначена судебно-медицинская экспертиза, только по ее результатам станет понятно, от чего умер подросток. Следователи выполняют комплекс необходимых мер, направленных на установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего. В том числе предстоит проверить условия жизни подростка и круг его общения. По факту смерти проводится проверка.

Напомним, в ноябре 2018 года при схожих обстоятельствах погиб 14-летний мальчик. Он был с приятелями в нежилом помещении на улице Космонавтов, почувствовал себя плохо, упал и умер.

26 октября 2017 года в подъезде дома многоэтажки в Коминтерновском районе вдохнула газа и умерла 17-летняя девушка. Она тоже была там с большой компанией. Девушка вдохнула газ первой.

8 октября 2017 года схожая трагедия случилась в Поворино. Там умер 14-летний подросток. Рядом с телом лежал газовый баллончик. Приятели погибшего признались, что они вместе нюхали эту отраву.

ИСТОЧНИК KP.RU