Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-25T13:24:37+03:00

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Ночью 23 февраля сотрудники ГИБДД в Нововоронеже задержали пьяного угонщика. В полицию в 2.45 позвонил 34-летний мужчина, сообщив, что у него пытаются угнать ВАЗ-21122, припаркованный у дома.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места совершения угона. 19-летний парень, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, признался, что угнал машину, потому что после пьянки с друзьями хотел «покататься». Он просто соединил провода зажигания и запустил двигатель автомобиля.

Теперь ему придется ответить за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU