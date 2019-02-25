2019-02-25T13:24:37+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области отметил 23 февраля угоном

Парень захотел "покататься" после пьянки с друзьями
Ярослав ИВАНОВ
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Ночью 23 февраля сотрудники ГИБДД в Нововоронеже задержали пьяного угонщика. В полицию в 2.45 позвонил 34-летний мужчина, сообщив, что у него пытаются угнать ВАЗ-21122, припаркованный у дома.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места совершения угона. 19-летний парень, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, признался, что угнал машину, потому что после пьянки с друзьями хотел «покататься». Он просто соединил провода зажигания и запустил двигатель автомобиля.

Теперь ему придется ответить за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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