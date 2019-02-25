В воронежском общежитии рухнул потолок

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-25T13:45:06+03:00

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Утром в воскресенье, 24 февраля, обвалился потолок в одной из квартир воронежского общежития на улице 9 Января, 57. Об этом сообщила в паблике «Типичный Воронеж» пользователь Катя Сошина, заявившая, что дом должны были снести еще 4-5 лет назад. О том, как все это случилось, «Комсомолке» рассказала мама двух детей Татьяна, по сути, лишившаяся жилья.

- Чудо, что никто не пострадал. Я с двумя детьми – младшим трехлетним и старшим восьмилетним – вышла в коридор, мужа и свекрови тоже не было дома, - вспоминает женщина. - И в это время слышу грохот. Думала, не у меня. А вошла в комнату – глаза на лоб. Метра на два потолок рухнул. А до этого ни трещинки на нем не было. Вызывала аварийную бригаду, они руками развели: «А что мы можем сделать?». Ровно то же самое сказал прораб УК, который пришел к нам сегодня. Сказал, давайте собью еще кусок потолка, который навис. Спасибо, говорим, мы и сами это можем сделать. Дом наш весь прогнивший, трещины везде. Не так давно на третьем этаже тоже потолок рушился, мы живем на первом. Счастье, что не ночью было, мы как раз в этом месте диван раскладываем, так бы всех и накрыло. Рядом стройка, когда сваи забивают, все у нас дрожит. Может, из-за этого потолок рухнул? Сейчас, пока соседка на работе, у нее сидим. Дальше что делать, не знаем.

Мусором засыпало всю комнату.Фото: Катя Сошина, Типичный Воронеж.

В мэрии заявили, что дом 1958 года постройки аварийным не является:

- Жильцам необходимо обратиться в управляющую организацию – это МКП «ВЖКК», которая выяснит, в чём причина обрушения. В случае бездействия управляющей организации нужно обращаться в государственную жилищную инспекцию. Ремонт должна выполнить УК, если потолок обвалился по причине неверной эксплуатации, а если по вине соседа, то ремонт придется оплатить ему.

В комментариях под постом Алина Крюкова, живущая в соседнем 59-м доме, рассказала, что у них ситуация немногом лучше:

– В двух подъездах провалился пол, жильцы положили дверь и ходят. Но сносить никто не собирается... Наш 59-й дом построили в 1948 году, в 1998-м обещали расселить, но, видимо, забыли. Один подъезд построен в 1959 году и потихоньку начинает отваливаться от основной части дома. За экспертизу, которую нужно провести для признания дома аварийным, нужно заплатить около 50 тысяч рублей. Из 18 квартир деньги сдали только три-четыре семьи, поэтому дело с мертвой точки не сдвинулось.

ИСТОЧНИК KP.RU