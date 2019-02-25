У Воронежского заповедника сменился руководитель

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-25T13:07:32+03:00

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Воронежский заповедник сообщил о смене руководства. С 25 февраля его возглавил Анатолий Тарасов. Приказ об этом был подписал глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Анатолий Тарасов родом из Украины. Он окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище в 1990 году (по специальности «метеорология»), Российскую академию при Президенте Российской Федерации в 2006 году (специальность - государственное и муниципальное управление). Имеет множество наград: медали «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» 2-х степеней, «За отвагу на пожаре», памятную медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», почетный знак «Благодарность от земли Воронежской».

ИСТОЧНИК KP.RU