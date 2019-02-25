За воскресенье мошенники обманули шестерых воронежцев на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-25T12:14:28+03:00

Кому бонусы предложили на карту перевести, кому - деньги за покупки

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Аферисты работают без выходных! За воскресенье, 24 февраля, в Воронеже сотрудники полиции зарегистрировали 6 фактов о совершении мошеннических действий: четыре под предлогом совершения сделок купли-продажи, два - под предлогом начисления бонусов. Потерпевшие в общей сложности лишились около 200 тысяч рублей.

В частности, 23-летней жительнице Ленинского района позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он предложил перевести на ее банковскую карту накопившиеся за пользование пластиком бонусы. А для их начисления попросил сообщить ему персональные данные карты. После того, как беспечная владелица карты продиктовала коды, с ее карты исчезли 5000 рублей.

Пока мошенников ищут, полицейские напоминают о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU