Гаишники предупреждают воронежских водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-25T11:51:00+03:00

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В Воронеже на наиболее опасные участки дорог и подъемы вышли дополнительные экипажи сотрудников Госавтоинспекции. Такие меры приняты из-за ухудшения погодных условий и ограничения видимости из-за сильного снегопада.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию до движущихся рядом транспортных средств, быть внимательными при движении на подъемах, по мостам и путепроводам, ведь именно в этих местах при выпадении осадков образуется тонкий слой наледи, избегать резких маневров и при приближении к перекресткам и пешеходным переходам сбавлять скорость.

Напомним, всю неделю в Воронеже и области ожидается плюсовая температура и мокрый снег. По ночам же будет морозец, поэтому по утрам на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU