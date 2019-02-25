В Воронеже арестовали неправильный горох

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-25T11:32:33+03:00

Изменить размер текста: A A

20 февраля в Воронеже арестовали более 10 тонн растительной продукции из Венгрии. Партию семян гороха, ввезенного с нарушением закона «О карантине растений», обнаружили на складе временного хранения на Холмистой.

При проведении осмотра груза госинспекторы Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям установили, что на 10,6 тонн ввозимого гороха отсутствует фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции.

Семена планировали направить в Москву, а теперь вернули обратно поставщику, а фирму оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU