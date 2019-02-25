2019-02-25T11:15:36+03:00
Происшествия

В Воронеже с 17 этажа упал парень

Следователи проводят проверку
Ярослав ИВАНОВ
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В ночь с 24 на 25 февраля в Коминтерновском районе Воронежа случилась трагедия. По сообщениям очевидцев, около часу ночи с 17 этажа упал парень.

- Провели осмотр места происшествия на Московском проспекте, где обнаружили тело молодого человека. Наши сотрудники проводят доследственную проверку, назначена судмедэкспертиза для уточнения причины смерти мужчины, опрашиваются очевидцы трагедии, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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