Проект «воронежского метро» представят в августе
А пока японские и российские инженеры снимают технические характеристика и интересуются мнением горожан
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В правительстве Воронежской области прошли переговоры с делегацией из Страны восходящего солнца в составе чиновников из Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также специалистов «Ячиё Энжиниринг». На встрече с заместителем губернатора Виталием Шабалатовым они сообщили об итогах своей поездки по Воронежу, целью которой стал проект строительства скоростного рельсового транспорта в областном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU