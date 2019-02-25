Проект «воронежского метро» представят в августе

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-25T10:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Воронежской области прошли переговоры с делегацией из Страны восходящего солнца в составе чиновников из Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также специалистов «Ячиё Энжиниринг». На встрече с заместителем губернатора Виталием Шабалатовым они сообщили об итогах своей поездки по Воронежу, целью которой стал проект строительства скоростного рельсового транспорта в областном центре.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU