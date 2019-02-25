В Воронежской области житель тамбовской Жердевки насмерть сбил пешехода и оставил его умирать

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-25T10:55:48+03:00

Водитель скрылся, но его нашли

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24 февраля в Терновском районе насмерть сбили пешехода. ДТП произошло около 18.40 на 67-м километре автодороги «Терновка-Эртиль» в селе Русаново. Погиб на месте до приезда «скорой» 55-летний житель деревни Орловка.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Но его нашли: полицейские установили причастность к наезду на пешехода 33-летнего жителя Жердевки Тамбовской области, управлявшего автомобилем «Фольксваген Джетта».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU