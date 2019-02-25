2019-02-25T10:06:49+03:00
Общество

В Воронежской области до конца 2019-го заменят 385 лифтов в 108 домах

Это 20% от нуждающихся в замене механизмов
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области 1750 многоквартирных домов с 7705 лифтами. У 2619 подъемников в 723 домах истек срок эксплуатации.

В краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы были включены 108 домов, в которых предусмотрена замена 385 лифтов на сумму 859,4 млн рублей, из них в Воронеже - 303 лифта в 81 доме на сумму 683,8 млн рублей.

Коммунальщики уже заменили 308 лифтов в 85 домах на сумму 685,1 млн рублей, в том числе в Воронеже - 235 лифтов в 62 домах на 531,1 млн рублей, сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

К концу 2019-го будут введены в эксплуатацию почти 20% от нуждающихся в замене механизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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