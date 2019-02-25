Воронежцам бесплатно покажут короткометражки современников о войне
28 февраля в Воронеже пройдет показ короткометражных фильмов - участников молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», посвященных героическим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.
- Это взгляд на события более чем 70-летней давности глазами современных молодых людей. Это честное кино, непредвзятое и некоммерческое, от потомков тех, кто воевал и победил, - сообщили организаторы.
О фильмах воронежцам расскажет критик Елена Корчагина.
Часовая программа включает три картины - "Жить!", "Письмо из прошлого", "Броневик".
Показ пройдет в 18.30 в книжном клубе «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU