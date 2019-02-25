Воронежцам бесплатно покажут короткометражки современников о войне

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-25T09:52:17+03:00

В программе кинофестиваля три картины

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28 февраля в Воронеже пройдет показ короткометражных фильмов - участников молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», посвященных героическим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.

- Это взгляд на события более чем 70-летней давности глазами современных молодых людей. Это честное кино, непредвзятое и некоммерческое, от потомков тех, кто воевал и победил, - сообщили организаторы.

О фильмах воронежцам расскажет критик Елена Корчагина.

Часовая программа включает три картины - "Жить!", "Письмо из прошлого", "Броневик".

Показ пройдет в 18.30 в книжном клубе «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU