2019-02-25T09:04:34+03:00
Звезды

Воронежская актриса справляет тройной юбилей

На творческий вечер приглашает Татьяна Сезоненко
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Татьяна Сезоненко в "Дяде Ване" Камерного театра.Татьяна Сезоненко в "Дяде Ване" Камерного театра.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

25 февраля в Воронеже пройдет творческий вечер Татьяны Сезоненко. Праздник будет посвящен тройному юбилею: актриса отмечает 70-летие со дня рождения, 50-летие творческой деятельности и 20-летие педагогической.

Впервые воронежская публика встретилась с Татьяной Сезоненко в театре кукол - в спектаклях Валерия Вольховского. Там она создала яркие образы в спектаклях "Озерный мальчик", "Карьера Артуро Уи", "Японские сказки", "Дикий", "Огниво" и других постановках, прославивших воронежский театр.

Также в ее творческой копилке спектакль по стихам и письмам Марины Цветаевой в театре "Левый берег" (режиссер Разуваев), постановки творческого центра "Антреприза", работа в Камерном театре. Татьяна Сезоненко - лауреат конкурса "Событие сезона" (за роль Эйлин в спектакле Камерного театра "Калека с острова Инишмаан"), лауреат форума "Достояние культуры города Воронежа" и целевой программы "Одаренные дети".

Около 20 лет назад Татьяна Сезоненко организовала театральную студию "На Никитинской" и сегодня это один из самых востребованных детских театральных коллективов.

В программе юбилейного вечера фрагменты из спектаклей, театральные номера, поздравления коллег и учеников. Праздник пройдет 25 февраля в Доме актера в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев ждет оттепель и снег каждый день
«Поднялся, спустился и покатился»: воронежцы пожаловались на каток возле перехода на Машмете
В Воронеже продают серьезного кота-няньку
Воронежский «Буран» в последнем матче сезона проиграл самарскому ЦСК ВВС
Под Воронежем иномарка влетела в стоящий на обочине грузовик: пострадала девушка
В Воронежской области мужчина попросил посадить его под арест взамен на отобранные права
В Воронеже при пожаре пострадала 55-летняя женщина
ХК «Россошь» одолела «Белгород»
В Воронеже автоледи забыла про ручник и устроила ДТП во дворе дома
Под Воронежем бывший муж заступился за возлюбленную, набросившись с ножом на ее нового сожителя
В Воронежской области подросток купил машину за билеты банка приколов
Воронежец «сдал» курящего водителя автобуса администрации