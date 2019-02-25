Воронежская актриса справляет тройной юбилей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-25T09:04:34+03:00

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25 февраля в Воронеже пройдет творческий вечер Татьяны Сезоненко. Праздник будет посвящен тройному юбилею: актриса отмечает 70-летие со дня рождения, 50-летие творческой деятельности и 20-летие педагогической.

Впервые воронежская публика встретилась с Татьяной Сезоненко в театре кукол - в спектаклях Валерия Вольховского. Там она создала яркие образы в спектаклях "Озерный мальчик", "Карьера Артуро Уи", "Японские сказки", "Дикий", "Огниво" и других постановках, прославивших воронежский театр.

Также в ее творческой копилке спектакль по стихам и письмам Марины Цветаевой в театре "Левый берег" (режиссер Разуваев), постановки творческого центра "Антреприза", работа в Камерном театре. Татьяна Сезоненко - лауреат конкурса "Событие сезона" (за роль Эйлин в спектакле Камерного театра "Калека с острова Инишмаан"), лауреат форума "Достояние культуры города Воронежа" и целевой программы "Одаренные дети".

Около 20 лет назад Татьяна Сезоненко организовала театральную студию "На Никитинской" и сегодня это один из самых востребованных детских театральных коллективов.

В программе юбилейного вечера фрагменты из спектаклей, театральные номера, поздравления коллег и учеников. Праздник пройдет 25 февраля в Доме актера в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU