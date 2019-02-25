Воронежцев ждет оттепель и снег каждый день

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-25T08:08:54+03:00

Минусовая температура в дневные часы придет только на выходных

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С понедельника, 25 февраля, воронежцев снова ждет потепление. Сегодня днем синоптики обещают 0...+1 градус и мокрый снег. Всю рабочую неделю в дневные часы ожидается нулевая или плюсовая (в один градус) температура. Легкий морозец до минус 5 придет лишь на выходных. И всю рабочую неделю будет идти снег, порой мокрый.

Минусовая температура традиционно будет устанавливаться ночью, поэтому по утрам на улицах ждите гололедицу.

ИСТОЧНИК KP.RU