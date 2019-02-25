Воронежцев ждет оттепель и снег каждый день
Минусовая температура в дневные часы придет только на выходных
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С понедельника, 25 февраля, воронежцев снова ждет потепление. Сегодня днем синоптики обещают 0...+1 градус и мокрый снег. Всю рабочую неделю в дневные часы ожидается нулевая или плюсовая (в один градус) температура. Легкий морозец до минус 5 придет лишь на выходных. И всю рабочую неделю будет идти снег, порой мокрый.
Минусовая температура традиционно будет устанавливаться ночью, поэтому по утрам на улицах ждите гололедицу.
ИСТОЧНИК KP.RU