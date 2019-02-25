2019-02-25T07:48:51+03:00
Общество

В Воронеже продают серьезного кота-няньку

Необычное объявление появилось в Сети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот сайта объявлений.Фото: скриншот сайта объявлений.
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В Воронеже 23 февраля на популярной торговой интернет-площадке появилось забавное объявление. Горожанин Илья продает «серьезного кота». Питомца хозяин оценил в 2,5 тысячи рублей. Фотографию зверя автор объявления отфотошопил. Вместо мордочки у кота появилось человеческое лицо.

Продавец указал также и особые характеристики питомца.

- Очень серьезный, любит поговорить. Хороший компаньон в походе за пивом. Любит сидеть с детьми, хлебом его не корми, дай посидеть с ребенком, - написал мужчина.

Также в объявлении указано, что чудо-зверь британской породы, а продают его в Ленинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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