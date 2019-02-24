2019-02-24T23:02:15+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» в последнем матче сезона проиграл самарскому ЦСК ВВС

Итоговое место «ураганных» в этом сезоне ВХЛ 22-е
Юрий КОЗЛОВ
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Ворота самарцев хозяева площадки яростно атаковали только после того, как исход игры был уже ясен.Ворота самарцев хозяева площадки яростно атаковали только после того, как исход игры был уже ясен.Фото: Сергей СЕЛИН
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В последнем матче сезона игра шла по привычному сценарию. Первый период хоккеисты «Бурана» провели на равных с соперником – самарским ЦСК ВВС, а во втором привычно развалились. И быстро получили 0:3. На 24 минуте отличился полный тезка известно в недавнем прошлом шоумена Игоря Угольникова. Голы Тимура Булатова на 29 минуте и Алексея Сыромятникова на 32-й сделали дела «Бурана» совсем невеселыми. Вскоре Дмитрий Сидляров все же счет размочил. Но последнее слово во втором периоде оказалось за самарцами. На 39 минуте Валентин Разумняк снова довел преимущество гостей до трех шайб – 1:4.

Только после того как 45 минуте Ринат Шафигуллин довел счет до 1:5, в игроках «Бурана» проснулось чувство собственного достоинства. Они прижали гостей к их воротам. Егор Алешин почти тут же забросил вторую шайбу «Бурана», а Александр Шипилов – третью. Потом самарцы пришли в себя и больше себе забить не дали.

Итог сезона для «Бурана» неутешительный – 22 место. И это при том, что за команду играли такие мастера как Кирилл Кольцов и Аслан Раисов. Конечно, сказалось, что провели они в команде не весь сезон. Только начали поправляться дела, и они ушли. А других лидеров, как выяснилось, не было.

- С одной стороны, закончили чемпионат неудачно, так как не смогли попасть в плей-офф, - С другой стороны, для Самары попасть в двадцатку – цена-качество – больше, чем успех (ЦСК ВВС занял 19 место – ред.), - подвел свои итоги Александр Соколов, главный тренер ЦСК ВВС. - Как будет дальше, посмотрим, это не от нас зависит. Жалко, конечно, если канет в Лету команда – но это уже совсем другая история. Что касается сегодняшней игры, то вроде 50 минут нормально играли, потом хозяева добавили. Мы, конечно неубедительно выглядели последние 10 минут.

- Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали команду. Безобразнейшая игра нашей команды – закончилась мотивация – был только мотивация «плей-офф», остальное им не интересно: ни деньги, ни свое «я» - ничего не интересно, - заявил Александр Трофимов, главный тренер «Бурана». - Они просто «забили» на все, на своих болельщиков, так просто нельзя. Я сам профессиональный спортсмен, все время играл в хоккей, это, я считаю, неуважение ко всему: к воронежскому хоккею, ко всем, кто пришел сегодня на игру. Мое мнение по сезону двояко: был пропущен большой отрезок времени в самом начале чемпионата, потом команда набирала обороты, какие-то очки, ротация состава не дала возможность попасть в плей-офф. Каких-то хороших игроков обменяло «Динамо» в другие команды, для нас это потери были. Спасибо хочу сказать огромное Игорю Мирнову, он нам очень сильно помог, не бросил нас, до конца отыграл чемпионат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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