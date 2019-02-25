«Поднялся, спустился и покатился»: воронежцы пожаловались на каток возле перехода на Машмете

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-25T07:01:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы пожаловались на ледяную дорогу от четырехэтажного перехода до остановки в микрорайоне Машмет. По словам местных жителей, устоять на этом «катке» без коньков просто невозможно. Фото блестящего на солнце тротуара опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Поднялся ,спустился и покатился до остановки, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане отметили, что такая ситуация сейчас везде.

- Это же все для нас! Как ровненько, как гладенько, платить за каток ничего не нужно! Коньки натянули, две секунды, и ты на месте! Не умеете на коньках, ледяночка в помощь. И компактно, и удобно! А вообще сейчас такой каток почти в каждом дворе, - написала местная жительница Мария.

Все бы ничего, молодые и впрямь коньки надеть могут. А вот пенсионерам гораздо сложнее. Такая дорога становится для них настоящим испытанием.

ИСТОЧНИК KP.RU