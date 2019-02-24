Под Воронежем иномарка влетела в стоящий на обочине грузовик: пострадала девушка

СЕГОДНЯ 20:03 2019-02-24T20:03:03+03:00

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В Воронежской области в ДТП с грузовиком пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 24 февраля.

Авария произошла на четвертом километре трассы А-134 в Рамонском районе в 16.51 воскресенья. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Симбол» ехал в сторону Воронежа. Мужчина не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик «Мерседес Бёрнс». В ДТП пострадала девушка. С телесными повреждениями ее доставили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU