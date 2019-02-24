2019-02-24T20:03:03+03:00
Происшествия

Под Воронежем иномарка влетела в стоящий на обочине грузовик: пострадала девушка

Авария произошла в Рамонском районе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Воронежской области в ДТП с грузовиком пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 24 февраля.

Авария произошла на четвертом километре трассы А-134 в Рамонском районе в 16.51 воскресенья. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Симбол» ехал в сторону Воронежа. Мужчина не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик «Мерседес Бёрнс». В ДТП пострадала девушка. С телесными повреждениями ее доставили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина попросил посадить его под арест взамен на отобранные права
В Воронеже на пожаре пострадала 55-летняя женщина
ХК «Россошь» одолела «Белгород»
В Воронеже автоледи забыла про ручник и устроила ДТП во дворе дома
Под Воронежем бывший муж заступился за возлюбленную, набросившись с ножом на ее нового сожителя
В Воронежской области подросток купил машину за билеты банка приколов
Воронежец «сдал» курящего водителя автобуса администрации
В Воронежский заповедник прилетели птицы-мигранты
В Воронеже с высоты птичьего полета сняли салют ко Дню защитника Отечества
В Воронежской области в жуткой аварии с Ладой и «Форд Фокусом» погибла девушка
В десяти районах Воронежской области активисты планируют провести гей-парады
Воронежцы устроили бесплатный обмен книгами в подъезде дома
Усадьба Jazz в 2019-м в Воронеж не приедет
На пожаре в Советском районе Воронежа пострадал человек
По Воронежу разъезжает «патруль троллей» из СССР
В Воронежской области арестовали мужчину, отхлеставшего чужого ребенка ремнем
В Воронеже нашли мужчину, пропавшего во время прогулки с собакой
В Воронеже разыскивают сбежавшего из дома 14-летнего парня
Жителю Воронежской области, сорвавшему коноплю, грозит до 10 лет тюрьмы
В Центральном парке Воронежа пройдут масштабные гуляния на Масленицу
В Воронеже к 23 февраля собрали из машин гигантский автомат Калашникова
Голландская компания спроектирует комплекс для семейного отдыха под Воронежем
Росстат раскрыл, сколько зарабатывают врачи в Воронежской области
Воронежец показал, как выглядели бы открытые бассейны с видом на наш город
Воронежский «Факел» пополнили семь новичков
Воронежцев научат делать открытки, брошки и птичек
Треть воронежцев считает, что служба в армии помогает в дальнейшей работе