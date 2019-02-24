2019-02-24T19:53:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина попросил посадить его под арест взамен на отобранные права

С такой необычной просьбой 48-летний житель Воробьевского района обратился в суд
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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Житель Воробьевского района обратился в суд с необычной просьбой. 48-летний мужчина обжалует решение мирового суда о лишение его водительских прав и просит ужесточить наказание. Об этом сообщили в пресс-службе Калачеевского районного суда.

В ноябре 2018 года мужчина попал в ДТП. Он врезался в столб линии электропередач и скрылся. В своем проступке водитель раскаялся и возместил ущерб. Впрочем, это не помогло сельчанину в мировом суде, где его 7 февраля лишили водительских прав на один год. На что мужчина написал жалобу в районный суд. Дело в том, что мужчина работает водителем у частников, и управление авто - единственный способ заработка. Его семья полностью лишилась дохода. Поэтому сельчанин попросил суд посадить его под арест взамен на права.

По закону за бегство с места аварии нарушителя ждет лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток. Второй вариант наказания является более суровым. Но мужчина готов пойти на жертву, чтобы после продолжить работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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