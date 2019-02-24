2019-02-24T18:44:42+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре пострадала 55-летняя женщина

Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением дымом
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже на пожаре пострадала 55-летняя женщина. ЧП произошло в воскресенье, 24 февраля, в Левобережном районе на улице Раисы Беляевой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 6:24. Уже в 6:35 пламя удалось потушить. Хозяйку дома госпитализировали в областную клиническую больницу №1 с отравлением продуктами горения и ожогами рук.

Огонь повредил домашние вещи на площади 2 кв. м. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники. Причины пожара теперь устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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