ХК «Россошь» одолела «Белгород»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-24T17:08:25+03:00

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Хоккеисты «Россоши» дома победили МХТ «Белгород» со счетом 4:2. Матч прошел в День защитника Отечества. Теперь команда Сергея Карого располагается на первом месте в лиге и опережает своего ближайшего соперника клуб «Дизелист» аж на пять очков. Об этом сообщили в пресс-службе «Бурана».

Россошанцы открыли счет уже на пятой минуте. Шайбу забросил Денис Чурмаев. Во втором периоде белгородцы попытались отыграться и сравняли счет. Но такой счет горел на табло не долго. Почти сразу хозяева вернули лидерство. А в большинстве им удалось забросить еще две шайбы.

Несмотря на праздничный день, мачт пришло посмотреть 540 зрителей. Так что поддержка хоккеистам была обеспечена отличная. Следующая игра

ИСТОЧНИК KP.RU