В Воронеже автоледи забыла про ручник и устроила ДТП во дворе дома

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-24T16:00:49+03:00

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В Воронеже автоледи забыла поставить свою машину на ручник. Естественно, свободная «десятка» покатилась вниз и прижала «Фиесту». К счастью, иномарка отделалась лишь царапиной. Фотографией микроаварии в соцсети поделились местные жители.

Инцидент произошел в жилом массиве «Олимпийский» у дома №3 в 20.50. По словам очевидцев, виновница ДТП с места происшествия скрылась. А может и не заметила ничего необычного.

В комментариях разгорелась дискуссия. Кто-то из горожан обвинил автора поста в стукачестве. Остальные же поддержали поступок, объяснив это тем, что владельцу иномарки такой пост поможет найти виновницу и заставить ее понести наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU