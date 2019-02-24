2019-02-24T15:01:26+03:00
Происшествия

Под Воронежем бывший муж заступился за возлюбленную, набросившись с ножом на ее нового сожителя

Об этом его попросила сама женщина
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Под Воронежем на 33-летнего мужчину напал бывший муж его возлюбленной. Инцидент произошел в Семилукском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 24 февраля.

Как рассказали правоохранители, в дежурную часть Семилукского района позвонили из медучреждения. Сотрудники больницы сообщили о том, что к ним доставили 33-летнего жителя поселка Латная. У мужчины было ножевое ранение в живот. В срочном порядке его госпитализировали и прооперировали.

Позже мужчина рассказал сотрудникам полиции, что на него якобы напал неизвестный, который попросил закурить. Но оказалось, что все было по-другому.

Полицейские выяснили, что в этот день, 16 февраля, потерпевший находился дома вместе со своей возлюбленной. Они повздорили, и, чтобы избежать продолжения конфликта, мужчина направился в магазин. В это время женщина позвонила своему бывшему мужу и попросила его приехать и проучить ее обидчика. И он приехал. 31-летний мужчина зашел в квартиру к бывшей супруге, дважды ударил ее сожителя ножом в живот. После этого герой-любовник уехал обратно в Воронеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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